Тотальная блокировка Whatsapp в РФ с 1 января 2025 года: депутаты и сенаторы сказали, чего ожидать

В последние недели обсуждение возможной блокировки мессенджера WhatsApp активно набирает обороты. Причиной для таких разговоров стало включение популярного сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Это решение обострило напряжённость между российскими властями и компанией Meta*, владеющей WhatsApp. Чем может завершиться эта история и каковы последствия для пользователей?

Почему WhatsApp может быть заблокирован?

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что блокировка WhatsApp может стать неизбежной, если платформа продолжит игнорировать требования законодательства России. Вхождение в реестр ОРИ обязывает компанию хранить данные пользователей, включая сообщения, на территории страны. Также сервис должен предоставлять эту информацию уполномоченным органам, таким как ФСБ, по их запросу.

Сенатор Артём Шейкин подчеркнул, что мессенджер должен наладить сотрудничество с правоохранительными органами. В противном случае российские власти могут принять более жёсткие меры.

Позиция властей

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил, что WhatsApp используется для координации действий экстремистских групп, а его руководство не предпринимает шагов для налаживания диалога с российскими органами власти. По его мнению, соблюдение законодательства России должно быть приоритетным для платформы.

Андрей Свинцов также добавил, что развитие событий будет зависеть от международной политической ситуации, включая отношения России и США. Возможно, после формирования новой администрации в Вашингтоне позиция Meta* изменится, что откроет путь для урегулирования конфликта.

Условия для продолжения работы

Чтобы избежать блокировки, WhatsApp должен выполнить несколько ключевых условий:

Локализация данных. Все пользовательские данные и переписки должны храниться на серверах, расположенных в России.

Сотрудничество с властями. Мессенджер обязан передавать данные по запросу уполномоченных органов для обеспечения безопасности.

Соблюдение норм Роскомнадзора. Сервис должен строго следовать требованиям российского законодательства.

Если WhatsApp согласится на выполнение этих условий, он сможет продолжить работу в России без ограничений.

Что ждёт пользователей в случае блокировки?

Если мессенджер будет заблокирован, это изменит ландшафт коммуникационных сервисов в России. Пользователи начнут искать альтернативы, что может укрепить позиции таких платформ, как Telegram, а также повысить спрос на отечественные приложения.

Однако блокировка WhatsApp может создать неудобства для миллионов пользователей, привыкших к его функционалу. Ситуация остаётся неопределённой, и от руководства Meta* требуется принятие важных решений для сохранения аудитории в России.

Конфликт между российскими властями и WhatsApp может привести к блокировке, если мессенджер не выполнит законодательные требования. Пользователям же стоит быть готовыми к возможным изменениям и заранее рассмотреть другие варианты для общения.

*признана экстремистской организацией на территории РФ