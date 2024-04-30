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Топливо становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожал бензин

Топливо становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожал бензин

ru-novosti.com

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Весна 2024 года началась с заметного подорожания топлива на автозаправочных станциях по всей России, подтверждая прогнозы экспертов о росте цен вследствие атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Водители в Сызрани и других регионах сообщили о значительном увеличении стоимости бензина и дизельного топлива.

  • Бензин марки Аи-95 в Сызрани подорожал с 52,99 до 53,59 рублей за литр.
  • Бензин марки Аи-92 увеличился в цене с 48,74 до 48,94 рублей за литр.
  • Стоимость солярки повысилась с 60,74 до 61,34 рублей за литр.

Эти изменения связаны не только с сезонным повышением спроса, но и с последствиями атак беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры, что ведет к сокращению объемов производства топлива.

Серия атак на НПЗ, включая заводы в Краснодарском крае, Нижегородской, Рязанской и Самарской областях, привела к временному прекращению работы установок первичной переработки. Среди пострадавших заводов - Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. Эти инциденты существенно сократили объемы доступного топлива, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен.

Эксперты предсказывают, что цены на топливо могут вырасти на 10 процентов в ближайшем будущем, если ситуация с поставками не стабилизируется. В ответ на текущую ситуацию, возможно, будут предприняты следующие шаги:

  1. Увеличение импорта топлива: Для стабилизации внутреннего рынка может потребоваться увеличение объемов импорта нефти и нефтепродуктов.
  2. Восстановление производства: Полное восстановление поврежденных мощностей и максимизация работы оставшихся заводов станет приоритетом для минимизации дефицита топлива.
  3. Регулирование цен: Государственное регулирование цен на топливо может быть введено как временная мера для предотвращения спекуляций и снижения нагрузки на потребителей.

Рост цен на топливо в России стал результатом сочетания внешних атак и внутренних экономических вызовов. Это подчеркивает важность налаживания устойчивого производства и поставок энергетических ресурсов. Пока что водителям и предприятиям придется адаптироваться к новым экономическим реалиям, однако правительство и отраслевые органы активно ищут пути решения текущих проблем.

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