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Топливо станет как золото: на АЗС сегодня резко подорожал бензин

Топливо станет как золото: на АЗС сегодня резко подорожал бензин

oilgasinform.ru

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Весной 2024 года Россия столкнулась с значительным ростом цен на топливо, что стало подтверждением прогнозов экспертов.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к удорожанию бензина и дизеля, особенно ощутимому в регионах как Сызрань. Так, стоимость бензина марки Аи-95 в Сызрани возросла с 52,99 до 53,59 рублей за литр, а бензин Аи-92 подорожал с 48,74 до 48,94 рублей за литр. Цена на дизельное топливо также увеличилась с 60,74 до 61,34 рублей за литр.

Повышение цен вызвано не только сезонным спросом, но и серьезным сокращением производства вследствие нападений беспилотников на критически важные объекты нефтяной инфраструктуры, включая заводы в Краснодарском крае и Нижегородской, Рязанской, Самарской областях. Особенно тяжело пострадали Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ.

Эксперты предупреждают, что без улучшения ситуации с поставками, цены на топливо могут увеличиться на 10% в ближайшее время. Рассматриваются следующие меры для стабилизации ситуации:

  • Увеличение импорта топлива для компенсации дефицита на внутреннем рынке.
  • Восстановление производства на поврежденных заводах и оптимизация работы оставшихся.
  • Регулирование цен через государственное вмешательство для предотвращения спекуляций и снижения финансовой нагрузки на конечных потребителей.

Ситуация с ростом цен на топливо подчеркивает важность обеспечения устойчивости производства и поставок, а также активной работы властей и отраслевых структур по минимизации воздействия текущих экономических вызовов на жизнь граждан.

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