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Топ-5 умопомрачительных рецептов домашних кабачков: умные хозяйки готовят их только так

С наступлением сезона кабачков наступает время ...

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С наступлением сезона кабачков наступает время для кулинарных экспериментов! Эти плоды не только удивительно многосторонние в приготовлении, но и невероятно полезные. От классических запеканок до экзотических блюд — вот пять умопомрачительных рецептов с кабачками, которые должны быть в арсенале каждой умной хозяйки.

1. Кабачковые оладьи с зеленью и фетой:

Эти нежные и сытные оладьи — идеальный вариант для легкого летнего завтрака или ужина. Натрите кабачки на терке, добавьте измельченную зелень (укроп, петрушку), немного чеснока и кубики феты. Затем введите яйцо и пару столовых ложек муки для вязкости. Обжарьте с обеих сторон на оливковом масле до золотистой корочки.

2. Крем-суп из кабачков с креветками:

Этот богатый и кремовый суп удивит вас своим изысканным вкусом. Обжарьте лук и чеснок, добавьте кабачки, немного картофеля для густоты и влейте овощной бульон. После варки взбейте суп в блендере до кремообразного состояния, добавьте обжаренные креветки и украсьте свежей зеленью.

3. Запеченные кабачки с моцареллой и томатами:

Идеальное блюдо для летнего меню. Нарежьте кабачки кружочками, выложите их в форму для запекания, чередуя слоями с томатами и моцареллой. Посыпьте орегано, солью, перцем и запекайте до готовности. Получится великолепное блюдо, которое можно подать как гарнир или основное блюдо.

4. Кабачковая лазанья:

Для любителей итальянской кухни предлагаем заменить традиционные листы лазаньи на тонко нарезанные длинные полоски кабачков. Слои сочетайте с болоньезе, сыром рикотта и соусом бешамель. Запекайте до золотистой корочки и подавайте горячим.

5. Салат с сырыми кабачками и ореховым соусом:

Тонко нашинкуйте кабачки, добавьте рукколу, жареные семена подсолнечника и свежий огурец. Заправьте салат соусом из измельченных валнутов, чеснока, лимонного сока, оливкового масла и меда. Этот салат не только освежит, но и удивит вашу семью и гостей своим необычным сочетанием вкусов.

Кабачки — это удивительно универсальный ингредиент, который открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. Эти пять рецептов помогут вам вдохнуть новую жизнь в повседневное меню и порадовать близких необычными и вкусными блюдами.

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