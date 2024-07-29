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Топ-5 невероятно вкусных рецептов домашних кабачков: мудрые хозяйки готовят их только так

Кабачки — один из самых универсальных и доступн...

domikexpert.ru

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Кабачки — один из самых универсальных и доступных овощей летнего сезона, идеально подходящий для создания легких, но в то же время питательных блюд.

От классических запеченных кабачков до экзотических блюд с мировыми нотками — вот пять рецептов, которые должны быть в арсенале каждой хозяйки.

1. Кабачковые оладьи с зеленью и фетой

Ингредиенты: кабачки, яйца, мука, фета, укроп, зеленый лук, соль, перец.

Способ приготовления: Натереть кабачки на терке, отжать лишнюю влагу. Смешать с измельченной фетой, нарубленными укропом и луком, добавить яйца, муку, соль и перец по вкусу. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

2. Запеченные кабачки с томатами и моцареллой

Ингредиенты: кабачки, помидоры, моцарелла, чеснок, базилик, оливковое масло, соль, перец.

Способ приготовления: Кабачки нарезать кружочками, выложить на противень, попеременно с томатами и моцареллой. Посыпать измельченным чесноком и базиликом, сбрызнуть оливковым маслом, запекать в духовке до размягчения.

3. Крем-суп из кабачков с креветками

Ингредиенты: кабачки, креветки, лук, чеснок, сливки, бульон, масло, соль, перец.

Способ приготовления: Обжарить лук и чеснок до прозрачности, добавить кабачки и немного потомить. Залить бульоном, варить до мягкости кабачков. Пюрировать суп в блендере, добавить сливки и обжаренные креветки, подогреть и подавать.

4. Кабачковая лазанья

Ингредиенты: кабачки, фарш мясной, томатный соус, рикотта, пармезан, моцарелла, яйца, чеснок, базилик.

Способ приготовления: Кабачки нарезать длинными полосками, использовать вместо лазаньи. Слои фарша с томатным соусом, смеси рикотты с яйцами и базиликом чередовать с кабачковыми листами. Запекать до готовности.

5. Кабачковый хумус

Ингредиенты: кабачки, нут, тахини, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, паприка, соль, перец.

Способ приготовления: Кабачки запечь до мягкости, затем вместе с остальными ингредиентами измельчить в блендере до однородной массы. Подавать с овощами или хрустящим хлебом.

Эти пять рецептов не только подчеркивают вкус кабачков, но и превращают их в центральный элемент летнего стола. Простота приготовления и разнообразие вкусов делают эти блюда идеальными для любого случая — будь то повседневный обед или особое собрание.

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