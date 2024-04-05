Только так вы сможете защитить организм от рака: врач назвала точное количество овощей и фруктов, которое нужно съедать каждый день

Доктор гастроэнтерологии Светлана Ермакова утверждает, что достаточное употребление овощей и фруктов в рационе играет важную роль в поддержании здоровья человека. По материалам «Газета.Ru», ежедневно людям рекомендуется потреблять не менее 400 граммов такой пищи.

Овощи и фрукты содержат пищевые волокна, которые способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта и защищают организм от воздействия вредных факторов. Те, кто включает в свой рацион достаточное количество клетчатки, реже подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим заболеваниям и диабету.

Доктор также подчеркнула, что блюда из овощей и фруктов способствуют задержке процессов старения, так как они обогащены антиоксидантами и другими полезными веществами, такими как железо, медь и марганец.

Ермакова предложила отдавать предпочтение продуктам различных цветов и уделять внимание сезонности овощей и фруктов, поскольку в такой пище содержится больше витаминов.