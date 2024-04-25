Только соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили наихудшие марки колбасы

В последнем обширном исследовании, проведённом Роскачеством, были выявлены опасные практики на рынке сервелата, которые могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

Эксперты анализировали многочисленные образцы продукции и подчеркнули, что при выборе колбасных изделий необходим особенно осмотрительный подход.

Среди продуктовых марок, чья продукция вызвала наибольшие опасения, оказался Дмитрогорский продукт. В его сервелате были обнаружены запрещённые красители и антибиотики, что является явным нарушением стандартов безопасности. Также в списке нерекомендуемых оказались Йола агрохолдинг и Черкизовский, добавлявшие в свои изделия антибиотики и другие вредные компоненты.

Великолукский мясокомбинат, Атяшево, Микоян и Кортлав были замечены за низкое качество своих изделий, что также вызывает беспокойство. Стародворские колбасы обманывают потребителей, добавляя в сервелат курицу и сою и не указывая их в составе, что отходит от традиционных рецептур и нарушает Государственные стандарты.

Это исследование напоминает о важности тщательного подхода к выбору колбасных изделий:

Проверяйте состав продукта: Удостоверьтесь, что в изделии нет неожиданных добавок.

Отдавайте предпочтение сертифицированным продуктам: Ищите изделия с чёткими маркировками качества.

Избегайте слишком дешёвых товаров: невысокая цена часто сигнализирует о сниженной безопасности и качестве.

Доверяйте проверенным производителям.

Применяя эти рекомендации, вы сможете не только защитить своё здоровье, но и гарантировать, что ваш выбор в магазине будет вкусным и безопасным.