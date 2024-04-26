Только соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили худшие марки колбасы
cgbmyski.ru
Роскачество провело обширное исследование, результаты которого выявили тревожные тенденции в производстве сервелата, указывая на потенциальные угрозы для здоровья потребителей. Открытия подчеркивают необходимость особенно тщательного выбора колбасных изделий.
Основные выводы исследования
Анализ продукции ряда производителей выявил следующие проблемы:
- Продукция Дмитрогорского предприятия содержала запрещенные красители и антибиотики, что прямо нарушает установленные стандарты безопасности.
- Изделия от Йола агрохолдинга и Черкизовского также обнаружили присутствие антибиотиков и других вредных добавок.
- Товары Великолукского мясокомбината, Атяшево, Микояна и Кортлава отмечены за низкое качество, вызывающее опасения среди экспертов.
- Колбасы Стародворские вводят в заблуждение потребителей, добавляя в сервелат курицу и сою без соответствующего указания в составе на упаковке, что является отходом от классических рецептов и нарушением норм.
Рекомендации для потребителей
Для защиты здоровья и гарантии качества покупаемых колбасных изделий Роскачество предлагает следующие меры предосторожности:
- Тщательное изучение состава: Всегда внимательно читайте информацию на этикетках, чтобы избежать нежелательных добавок.
- Выбор сертифицированной продукции: Отдавайте предпочтение продуктам, которые имеют четкие маркировки и сертификаты качества.
- Избегание чрезмерно дешевых товаров: Обычно низкая цена указывает на потенциально низкое качество и недостаточную безопасность продукта.
- Покупка у проверенных производителей: Приобретайте колбасные изделия от компаний с устойчивой репутацией и положительными отзывами потребителей.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить не только здоровье себе и своей семье, но и способствовать поддержанию высоких стандартов в пищевой индустрии. Правильный выбор помогает поддерживать ответственное производство и способствует улучшению качества продуктов на рынке.
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