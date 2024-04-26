Только соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили худшие марки колбасы

Роскачество провело обширное исследование, результаты которого выявили тревожные тенденции в производстве сервелата, указывая на потенциальные угрозы для здоровья потребителей. Открытия подчеркивают необходимость особенно тщательного выбора колбасных изделий.

Основные выводы исследования

Анализ продукции ряда производителей выявил следующие проблемы:

Продукция Дмитрогорского предприятия содержала запрещенные красители и антибиотики, что прямо нарушает установленные стандарты безопасности.

Изделия от Йола агрохолдинга и Черкизовского также обнаружили присутствие антибиотиков и других вредных добавок.

Товары Великолукского мясокомбината, Атяшево, Микояна и Кортлава отмечены за низкое качество, вызывающее опасения среди экспертов.

Колбасы Стародворские вводят в заблуждение потребителей, добавляя в сервелат курицу и сою без соответствующего указания в составе на упаковке, что является отходом от классических рецептов и нарушением норм.

Рекомендации для потребителей

Для защиты здоровья и гарантии качества покупаемых колбасных изделий Роскачество предлагает следующие меры предосторожности:

Тщательное изучение состава: Всегда внимательно читайте информацию на этикетках, чтобы избежать нежелательных добавок.

Выбор сертифицированной продукции: Отдавайте предпочтение продуктам, которые имеют четкие маркировки и сертификаты качества.

Избегание чрезмерно дешевых товаров: Обычно низкая цена указывает на потенциально низкое качество и недостаточную безопасность продукта.

Покупка у проверенных производителей: Приобретайте колбасные изделия от компаний с устойчивой репутацией и положительными отзывами потребителей.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить не только здоровье себе и своей семье, но и способствовать поддержанию высоких стандартов в пищевой индустрии. Правильный выбор помогает поддерживать ответственное производство и способствует улучшению качества продуктов на рынке.