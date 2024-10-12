Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Только неработающим. Пенсионерам дадут один раз по 10 000 рублей в октябре

Осенью 2024 года в России для неработающих пенс...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Осенью 2024 года в России для неработающих пенсионеров будет доступна разовая денежная выплата. Размер помощи составит 10 000 рублей на одного человека.

Однако получить её смогут не все, а только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов рассказал о том, кому полагается эта поддержка, сообщает PRIMPRESS.

Кто может рассчитывать на выплату?

По словам эксперта, единовременная выплата предназначена для пенсионеров, которые не работают и проживают в субъекте Федерации, где органы социальной защиты примут решение о назначении помощи. Это особенно актуально для пенсионеров, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации — будь то потеря имущества из-за несчастного случая или финансовые потери, связанные с мошенничеством.

«Многие пенсионеры становятся жертвами мошенников, теряя свои сбережения. В таких случаях они могут обратиться за помощью в органы соцзащиты, и разовая выплата поможет им справиться с первоочередными нуждами», — уточнил Власов.

Как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, пенсионерам необходимо подать заявление в отделение социальной защиты по месту жительства. К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.

Сроки получения

Пенсионеры, которые оперативно подадут документы, смогут получить выплату уже в октябре 2024 года. Эта помощь станет значимым подспорьем для многих людей, оказавшихся в трудных обстоятельствах.

Разовая выплата в размере 10 тысяч рублей призвана поддержать пенсионеров, которые пострадали от мошенничества или других несчастных случаев. Несмотря на то, что она доступна только определённой категории граждан, эта помощь позволит улучшить финансовое положение тех, кто в ней особенно нуждается. Пенсионерам стоит внимательнее следить за инициативами региональных властей, чтобы не упустить возможность получить поддержку.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

22 часа назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

достаточно ли просто пропылесосить ковер после дезинсекции от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

выравнивание стен под плитку в ванной в Санкт-Петербурге

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Татарстана

13 часов назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Лонгриды

12 часов назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года
Лонгриды
12 часов назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Каждый год осенью растет заболеваемость вирусны...

Новости Татарстана

13 часов назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости России

22 часа назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

Новости Татарстана

13 часов назад

Среди пострадавших в ДТП под Мензелинском 4 жителя Челнов

Новости Казани

18 часов назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить
Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 окт...
Новости Казани
18 часов назад

Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 октября

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на дороге лежит ребенок
Волонтеры Сбера в Татарстане приняли участие в ...
Важное в РТ
4 дня назад

Волонтеры Сбера в Татарстане приняли участие в акции «Сохраним лес»