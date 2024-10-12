Только неработающим. Пенсионерам дадут один раз по 10 000 рублей в октябре

Осенью 2024 года в России для неработающих пенсионеров будет доступна разовая денежная выплата. Размер помощи составит 10 000 рублей на одного человека.

Однако получить её смогут не все, а только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов рассказал о том, кому полагается эта поддержка, сообщает PRIMPRESS.

Кто может рассчитывать на выплату?

По словам эксперта, единовременная выплата предназначена для пенсионеров, которые не работают и проживают в субъекте Федерации, где органы социальной защиты примут решение о назначении помощи. Это особенно актуально для пенсионеров, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации — будь то потеря имущества из-за несчастного случая или финансовые потери, связанные с мошенничеством.

«Многие пенсионеры становятся жертвами мошенников, теряя свои сбережения. В таких случаях они могут обратиться за помощью в органы соцзащиты, и разовая выплата поможет им справиться с первоочередными нуждами», — уточнил Власов.

Как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, пенсионерам необходимо подать заявление в отделение социальной защиты по месту жительства. К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.

Сроки получения

Пенсионеры, которые оперативно подадут документы, смогут получить выплату уже в октябре 2024 года. Эта помощь станет значимым подспорьем для многих людей, оказавшихся в трудных обстоятельствах.

Разовая выплата в размере 10 тысяч рублей призвана поддержать пенсионеров, которые пострадали от мошенничества или других несчастных случаев. Несмотря на то, что она доступна только определённой категории граждан, эта помощь позволит улучшить финансовое положение тех, кто в ней особенно нуждается. Пенсионерам стоит внимательнее следить за инициативами региональных властей, чтобы не упустить возможность получить поддержку.