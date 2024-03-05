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· Артем Акчурин

Только не трусы и носки: назван самый желанный подарок к 8 марта: удивлению не было предела

Только не трусы и носки: назван самый желанный подарок к 8 марта: удивлению не было предела

pronedra.ru

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Скоро наступит международный женский день, и это означает, что девушек ждут приятные подарки и неожиданные сюрпризы.

Многие люди испытывают затруднения, не зная, какой подарок выбрать для своих женщин.

Некоторые девушки озвучили свои желания: они хотели бы получить в подарок красивое нижнее белье в честь 8 марта.

Другие дамы выразили своё желание получить айфон или новый телефон в качестве особого подарка.

Немалая часть представительниц прекрасного пола заявила, что деньги как подарок они приветствуют и были бы ими довольны.

Таким образом, есть множество вариантов, из которых люди могут выбрать подарки для своих женщин в честь этого праздника.

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