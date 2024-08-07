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· 16+ · Алина Алмакаева

Только этот фактор выдает самый спелый и сладкий арбуз: старейшина из Азербайджана поделился секретом

Выбор идеального арбуза  –  настоящее  искусство! 

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Выбор идеального арбуза – настоящее искусство! Хвостик, звук, пятнышк. Кажется, все приметы знаешь, а арбуз все равно попадает то пресный, то недозрелый. Однако старейшина из Азербайджана, где арбузы вырастают слаще меда, раскрыл главный секрет выбора самой спелой и сахарной ягоды.

Забудьте о привычных приметах! По словам аксакала, есть один верный признак, который выдает настоящий арбуз: тонкая, едва заметная сеточка на кожуре.

Чем тоньше и незаметнее эта сеточка, тем слаще и сочнее будет мякоть. Именно по этому признаку опытные бакинские базарные торговцы и выбирают самые лучшие арбузы для себя.

Так что в следующий раз, отправляясь за полосатым лакомством, не стесняйтесь внимательно рассматривать кожуру. Тонкая, как паутинка, сеточка – вот гарант того, что арбуз окажется настоящим праздником вкуса!

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