Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Только два раза так полить лук, и крупные головки обеспечены на все лето

В этом сезоне опытные огородники делятся секретами, как получить крупные и сочные головки лука, используя простые, но эффективные методы полива. Оказывается, всего два специальных полива могут обеспечить ваш урожай на все лето.

ogorod.ru

Подписаться в Telegram

В этом сезоне опытные огородники делятся секретами, как получить крупные и сочные головки лука, используя простые, но эффективные методы полива. Оказывается, всего два специальных полива могут обеспечить ваш урожай на все лето.

Первый полив: удобрение на старте

Первый ключевой полив нужно провести, когда лук только начинает активно расти. На этом этапе важно обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами. Лучший способ сделать это — использовать специальный раствор из натуральных удобрений.

  • Рецепт первого полива:

Вода: 10 литров

Аммиачная селитра: 1 столовая ложка

Куриный помет: 500 мл настоя

Растворите аммиачную селитру и настой куриного помета в воде, тщательно перемешайте и полейте лук под корень. Этот питательный коктейль стимулирует активный рост зелени и формирование крепких головок.

Второй полив: укрепление и защита

Второй полив проводят через две недели после первого. На этом этапе важно укрепить растения и защитить их от вредителей и болезней. Используйте натуральный раствор на основе древесной золы, который поможет укрепить лук и сделать его устойчивым к внешним воздействиям.

  • Рецепт второго полива:

Вода: 10 литров

Древесная зола: 2 стакана

Растворите золу в воде, оставьте настаиваться на сутки, затем полейте растения под корень. Зола содержит калий и микроэлементы, которые способствуют развитию крепких и здоровых луковиц.

Полезные советы

  • Выбирайте правильное время для полива: Лучше всего поливать лук рано утром или поздним вечером, чтобы избежать испарения влаги.
  • Не переусердствуйте с количеством воды: Избыточный полив может привести к загниванию корней, поэтому придерживайтесь умеренности.
  • Используйте мульчу: Мульчирование почвы помогает сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Используя эти простые, но эффективные методы полива, вы сможете получить богатый урожай крупных и сочных головок лука. Следуя советам опытных огородников, ваш лук будет радовать вас своим размером и вкусом на протяжении всего лета. Попробуйте эти рецепты и убедитесь в их эффективности сами!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

сколько должна быть сетка от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

"карьерный консультант коуч в Москве"

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран
Новости Татарстана
4 часа назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Казани

38 минут назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

Новости Казани

час назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
2 часа назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Новости Казани

4 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

4 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
2 часа назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14