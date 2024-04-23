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Токсины сразу же выйдут из организма: эксперты назвали ягоду, которая оздоравливает печень — можно добавлять в чай

Токсины сразу же выйдут из организма: эксперты назвали ягоду, которая оздоравливает печень — можно добавлять в чай

zdravbud.net

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Печень — ключевой орган в человеческом организме, отвечающий за нейтрализацию токсинов, метаболизм и поддержание обменных процессов. Особенность печени в том, что она не вызывает болевых ощущений из-за отсутствия нервных окончаний, что затрудняет раннее выявление её заболеваний.

Питание играет важную роль в поддержании функций печени. Полезные продукты, богатые витамином С, способствуют укреплению общего иммунитета, защите от свободных радикалов и поддержанию гормонального баланса, тем самым улучшая работу печени.

Один из лучших источников витамина С — шиповник. Эта ягода может потребляться в свежем виде, а также использоваться для приготовления настоев и чая, которые поддерживают здоровье печени. Регулярное включение шиповника в рацион помогает обеспечивать необходимые питательные вещества для эффективной работы печени.

Важно помнить, что любые рекомендации по питанию должны обсуждаться с медицинским специалистом, чтобы обеспечить безопасность и индивидуальный подход в поддержании здоровья печени, сообщает информационный портал «Хибины».

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