Токсичная труха: эти марки стирального порошка провалили проверку Роскачества

Недавнее исследование Роскачества, которое проанализировало стиральные порошки для цветного белья по 30 различным критериям, раскрыло важные факторы выбора, такие как эффективность, состав, безопасность и экологичность. В результате исследования составили объективный рейтинг каждого продукта с учетом его качества и влияния на здоровье и окружающую среду.

Основные выводы исследования

Эффективность и безопасность: Все 29 протестированных порошков соответствовали стандартам безопасности, но их эффективность отличалась. Такие бренды, как «Зифа», Garden eco и Molecola, продемонстрировали слабую эффективность в борьбе с пятнами, что отразилось на их общем рейтинге. А вот «Аист» и Burti COLOR показали высокую эффективность и полностью соответствовали стандартам Роскачества.

Лидеры рынка: В топ-10 вошли «Аист», Burti COLOR и Reflect, поскольку эти бренды успешно справлялись с трудными пятнами, как кровь, жир, красное вино и чернила.

Цена не всегда является показателем качества: Доступные порошки, например Sarma, стоящий около 127 рублей за килограмм, эффективно удаляли пятна, в то время как более дорогие бренды, такие как Garden eco, Molecola и «Зифа», показали менее впечатляющие результаты.

Рекомендации по выбору стирального порошка

Состав: Изучите состав порошка и избегайте агрессивных компонентов, таких как фосфаты, которые могут повредить ткани или вызвать раздражение кожи. Экологичность: Отдавайте предпочтение порошкам с биоразлагаемыми ингредиентами, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Гипоаллергенность: Если у кого-то в семье есть аллергия, выбирайте гипоаллергенные средства. Отзывы покупателей: Изучите отзывы других потребителей, чтобы узнать об их реальном опыте использования продукта.

Применяя эти советы и опираясь на рейтинги Роскачества, вы сможете выбрать стиральный порошок, который обеспечивает отличную чистоту белья, а также безопасен для вашей семьи и окружающей среды.