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Токсичная труха: эти марки стирального порошка не прошли проверку Роскачества

Недавнее исследование Роскачества охватило ассортимент стиральных порошков для цветного белья, оценивая их по 30 критериям, включая эффективность стирки, состав, безопасность для здоровья и влияние на окружающую среду.

vsesvoi43.ru

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Недавнее исследование Роскачества охватило ассортимент стиральных порошков для цветного белья, оценивая их по 30 критериям, включая эффективность стирки, состав, безопасность для здоровья и влияние на окружающую среду.

Результаты позволили составить рейтинг, отражающий не только качество стирки, но и их влияние на потребителей. Все проанализированные продукты соответствовали стандартам безопасности, но качество их существенно отличалось.

Основные выводы исследования:

  1. Эффективность и безопасность: Из 29 изученных порошков все соответствовали стандартам безопасности, но эффективность варьировалась. Например, марки «Зифа», Garden eco и Molecola показали низкие результаты, что отразилось на их позициях в рейтинге. В отличие от них, «Аист» и Burti COLOR выделились как премиум-продукты благодаря соответствию строгим стандартам Роскачества.
  2. Топ-10 лучших брендов: «Аист», Burti COLOR и Reflect вошли в первую десятку лучших брендов. Они эффективно справлялись даже с такими сложными пятнами, как кровь, жир, красное вино и чернила.
  3. Цена не всегда определяет качество: Продукты по доступной цене, например, Sarma (127 рублей за килограмм), показали высокую эффективность в удалении пятен. В то время как более дорогие бренды, такие как Garden eco и Molecola, а также бюджетная «Зифа», не впечатлили результатами.

Рекомендации по выбору стирального порошка:

  • Изучайте состав: Избегайте продуктов с агрессивными компонентами, такими как фосфаты, которые могут повредить ткани и вызвать раздражение кожи.
  • Экологичность: Выбирайте порошки с биоразлагаемыми ингредиентами, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.
  • Гипоаллергенность: При склонности к аллергии у вас или членов семьи, предпочтите гипоаллергенные порошки.
  • Отзывы покупателей: Мнения других потребителей помогут сделать осознанный выбор, опираясь на их реальный опыт использования.

С учетом этих рекомендаций и рейтинга Роскачества, можно подобрать стиральный порошок, который обеспечит чистоту белья и безопасность для здоровья вашей семьи.

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