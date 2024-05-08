Токсичная труха: эти марки стирального порошка не прошли проверку

В рамках недавнего исследования Роскачества были проанализированы различные стиральные порошки для цветного белья. Эксперты оценили их по 30 параметрам, среди которых качество стирки, состав, безопасность для здоровья и окружающей среды.

Результаты позволили создать рейтинг, отражающий эффективность порошков и их воздействие на потребителей. Все проверенные продукты соответствовали стандартам безопасности, но разница в их качестве оказалась заметной.

Из 29 исследованных порошков, ни один не нарушил принятых норм, но некоторые марки, такие как «Зифа», Garden eco и Molecola, продемонстрировали низкую эффективность и оказались на нижних строчках рейтинга. В то же время, порошки «Аист» и Burti COLOR не только соответствовали установленным стандартам качества и безопасности, но и превзошли их, соответствуя строгим критериям Роскачества. Это позволило им получить статус продуктов премиум-класса.

Топ-10 лучших стиральных порошков включают «Аист», Burti COLOR, Reflect и другие марки, которые справляются даже со сложными пятнами крови, жира, красного вина и чернил. Однако стоимость не всегда является показателем качества: порошок Sarma, по цене всего 127 рублей за килограмм, прекрасно очищал белье от различных пятен, в то время как более дорогие экологичные бренды Garden eco и Molecola, а также бюджетная «Зифа», не показали впечатляющих результатов.

Вот несколько советов по выбору качественного и безопасного стирального порошка:

Чтение состава: Избегайте порошков с агрессивными химикатами, такими как фосфаты, которые могут повредить ткань и навредить коже.

Экологичность: Продукты с биоразлагаемыми компонентами меньше загрязняют природу.

Гипоаллергенность: Если у вас или членов семьи есть чувствительность к химическим веществам, выбирайте гипоаллергенные порошки.

Отзывы потребителей: Исследуйте мнения других покупателей, чтобы узнать об эффективности конкретного продукта.

Обращая внимание на эти аспекты, вы сможете найти оптимальный стиральный порошок, который будет не только безопасным, но и эффективным, обеспечивая чистоту белья и здоровье вашей семьи.