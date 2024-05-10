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Токсичная труха: эти марки стирального порошка не прошли исследование Роскачества

Недавнее исследование Роскачества проанализировало стиральные порошки для цветного белья, оценивая их по 30 критериям, включая эффективность, состав, безопасность и экологичность.

flectone.ru

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Недавнее исследование Роскачества проанализировало стиральные порошки для цветного белья, оценивая их по 30 критериям, включая эффективность, состав, безопасность и экологичность.

Результаты позволили составить объективный рейтинг, отражающий качество каждого продукта и его воздействие на здоровье и окружающую среду.

Основные выводы исследования:

  • Эффективность и безопасность: Из 29 проверенных порошков все соответствовали стандартам безопасности, но их эффективность отличалась. Продукция марок «Зифа», Garden eco и Molecola оказалась менее эффективной в борьбе с пятнами, что снизило их рейтинг. Наоборот, «Аист» и Burti COLOR выделились как высококачественные продукты, соответствующие стандартам Роскачества.
  • Лучшие бренды: В топ-10 лучших вошли марки «Аист», Burti COLOR и Reflect. Они демонстрировали высокую эффективность против трудновыводимых пятен, таких как кровь, жир, красное вино и чернила.
  • Цена не всегда определяет качество: Некоторые бюджетные порошки, такие как Sarma (127 рублей за килограмм), оказались эффективными в удалении пятен, в отличие от более дорогих брендов, например, Garden eco, Molecola и «Зифа», которые продемонстрировали менее впечатляющие результаты.

Рекомендации по выбору стирального порошка:

  • Изучайте состав: Обращайте внимание на наличие агрессивных компонентов, таких как фосфаты. Они могут повредить ткани и вызвать раздражение кожи.
  • Экологичность: Выбирайте порошки с биоразлагаемыми компонентами, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.
  • Гипоаллергенность: При склонности к аллергии у членов семьи отдавайте предпочтение гипоаллергенным продуктам.
  • Отзывы покупателей: Обратитесь к отзывам других потребителей, чтобы сделать обоснованный выбор на основе реального опыта использования.

Следуя рекомендациям и изучая рейтинги Роскачества, вы сможете найти стиральный порошок, который обеспечит чистоту белья и безопасность для здоровья вашей семьи.

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