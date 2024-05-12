Токсичная труха: эти бренды стирального порошка провалили проверку Роскачества

Недавнее исследование Роскачества, в котором было протестировано 29 стиральных порошков для цветного белья по 30 различным критериям, предоставило объективную информацию о качестве, эффективности, составе и экологичности каждого продукта. Ниже приведены основные выводы исследования и рекомендации по выбору лучшего стирального порошка.

Основные выводы исследования:

Эффективность и безопасность: Хотя все протестированные порошки соответствовали стандартам безопасности, их эффективность варьировалась. Бренды «Зифа», Garden eco и Molecola показали низкую эффективность в борьбе с пятнами, что негативно сказалось на их общем рейтинге. Напротив, «Аист» и Burti COLOR продемонстрировали высокую эффективность и полностью соответствовали стандартам Роскачества. Лидеры рынка: В топ-10 вошли «Аист», Burti COLOR и Reflect, благодаря способности успешно удалять сложные пятна, включая кровь, жир, красное вино и чернила. Цена и качество: Стоимость не всегда отражает качество продукта. Например, Sarma (около 127 рублей за килограмм) отлично справлялся с пятнами, тогда как более дорогие Garden eco, Molecola и «Зифа» продемонстрировали менее впечатляющие результаты.

Рекомендации по выбору стирального порошка:

Состав: Внимательно изучайте состав порошка, избегая агрессивных компонентов, например, фосфатов, которые могут вызывать раздражение кожи или повредить ткани.

Экологичность: Предпочтение следует отдавать порошкам с биоразлагаемыми ингредиентами, что поможет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Гипоаллергенность: Если в семье есть аллергики, используйте гипоаллергенные средства.

Отзывы: Обязательно прочитайте отзывы других покупателей, чтобы узнать об их реальном опыте.

Следуя этим рекомендациям и ориентируясь на рейтинги Роскачества, вы сможете выбрать стиральный порошок, который будет безопасным и обеспечит превосходную чистоту белья, а также сохранит здоровье вашей семьи и защитит окружающую среду.