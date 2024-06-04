Недавно Роскачество провело обширное исследование стиральных средств для цветного белья, оценив 30 известных брендов по 30 параметрам безопасности и эффективности.

Весьма обнадеживающий результат: большинство представленных на рынке средств не опасны для здоровья пользователей. Из 30 проверенных образцов лишь один не соответствовал стандартам безопасности.

Но, как выяснило исследование, безопасность не всегда гарантирует высокую эффективность. Лучшими в списке, показавшими идеальные результаты как по качеству стирки, так и по безопасности, оказались порошки «Аист» и Burti COLOR. Они превзошли стандарты Роскачества, получив статус продуктов высшего качества.

Среди других лучших образцов также оказались средства Reflect и некоторых других производителей. Однако порошки «Зифа», Garden eco и Molecola не показали хороших результатов в отношении удаления загрязнений.

Интересно, что цена не всегда определяет эффективность средства. Эксперты выяснили, что бюджетный порошок Sarma (приблизительно 120 рублей за один кг) эффективно справился с различными пятнами, а вот более дорогие и экологичные средства Garden eco и Molecola, а также дешевый стиральный порошок «Зифа» оказались менее действенными, передает pg21.ru.

Это исследование подтверждает: при выборе стирального средства необходимо ориентироваться не только на цену или рекламные обещания. Важно обращать внимание на реальную способность средства удалять грязь и пятна, что подтверждается независимыми исследованиями.