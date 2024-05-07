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Токсичная труха: эти бренды стирального порошка не прошли проверку

Роскачество недавно провело исследование, чтобы проверить безопасность стиральных порошков для цветного белья. Эксперты оценивали порошки по 30 параметрам качества и безопасности, выявив, какие бренды могут представлять угрозу для здоровья человека.

mczdorvek.ru

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Роскачество недавно провело исследование, чтобы проверить безопасность стиральных порошков для цветного белья. Эксперты оценивали порошки по 30 параметрам качества и безопасности, выявив, какие бренды могут представлять угрозу для здоровья человека.

Анализ подтвердил, что большинство порошков безопасны, но несколько из них оказались под подозрением.

Итоги исследования:

  • Надежные бренды: 29 брендов стиральных порошков получили высокие оценки по безопасности и качеству, успешно пройдя тесты на соответствие стандартам. Лидеры рейтинга «Аист» и Burti COLOR, превзошли стандартные критерии Роскачества и были признаны высококачественными продуктами.
  • Марки с низкими оценками: Порошки брендов «Зифа», Garden eco и Molecola заняли последние места в рейтинге из-за выявленных несоответствий. Хотя они не нарушили установленные нормы безопасности, их эффективность была ниже, чем у других участников теста.

Интересные наблюдения:

  • Соотношение цены и качества: Цена не всегда соответствует качеству. Например, порошок Sarma, стоящий 127 рублей за килограмм, прекрасно справляется с пятнами крови, жира, а также с пятнами от красного вина и чернил. Но более дорогие экологические продукты Garden eco и Molecola не показали такой эффективности.
  • Топ-10 лучших порошков: В число лидеров вошли Burti COLOR, «Аист», Reflect и другие бренды, показавшие лучшие результаты.

Покупателям рекомендуется уделять больше внимания не только стоимости стирального порошка, но и его способности удалять сложные загрязнения. При этом качество не всегда связано с ценой — бюджетные марки могут быть такими же эффективными, как и дорогие, сообщает pg21.ru.

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