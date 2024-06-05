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Токсичная труха: эти бренды стирального порошка для одежды не прошли проверку

Роскачество представило результаты всестороннего анализа стиральных порошков для цветного белья. Эксперты оценили 30 популярных брендов по ряду критериев, включая безопасность использования и эффективность удаления загрязнений.

art-and-stone.ru

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Роскачество представило результаты всестороннего анализа стиральных порошков для цветного белья. Эксперты оценили 30 популярных брендов по ряду критериев, включая безопасность использования и эффективность удаления загрязнений.

Основные результаты исследования:

  • Безопасность для потребителей: Почти все изученные порошки были признаны безопасными, за исключением одного, который не соответствовал стандартам. Это подчеркивает высокий уровень ответственности производителей перед своими потребителями.
  • Оценка эффективности: Несмотря на общую безопасность, эффективность стиральных порошков варьировалась. «Аист» и Burti COLOR выделились среди других, демонстрируя отличные результаты по обоим параметрам, что позволило им занять лидирующие позиции в рейтинге.
  • Другие заметные бренды: Средства Reflect и другие бренды также показали хорошие результаты, тогда как продукция «Зифа», Garden eco и Molecola не достигла ожидаемой эффективности в борьбе с загрязнениями.
  • Соотношение цены и качества: Интересный аспект исследования заключается в том, что не всегда дорогие порошки оказывались более эффективными. Например, бюджетный порошок Sarma показал высокую эффективность, в то время как более дорогие и экологичные порошки от Garden eco и Molecola уступали ему, пишет pg21.

Результаты исследования Роскачества напоминают потребителям о необходимости тщательного подхода к выбору стиральных порошков, особенно учитывая, что не всегда высокая цена или маркетинговые обещания соответствуют реальной эффективности продукта. Важно принимать во внимание независимые оценки и испытания, которые помогают сделать информированный выбор и обеспечить качественный уход за цветным бельем.

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