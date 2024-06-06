Роскачество недавно опубликовало результаты всестороннего тестирования стиральных порошков для цветного белья. В исследование включили 30 известных брендов, оценивая их по критериям безопасности и эффективности удаления загрязнений.

Важные выводы исследования:

Безопасность: Подавляющее большинство порошков соответствовали установленным стандартам безопасности, кроме одного.

Эффективность стирки: Среди проверенных образцов, порошки брендов «Аист» и Burti COLOR показали наилучшие результаты, заняв высокие места в рейтинге благодаря их способности отлично удалять загрязнения и сохранять цвет тканей.

Производительность других брендов: Товары марки Reflect также показали достойные результаты. Однако, продукция брендов «Зифа», Garden eco и Molecola не достигла ожидаемого уровня эффективности в борьбе с грязью на белье и одежде.

Результаты исследования подчеркивают важность критического подхода при выборе стирального порошка. Высокая цена и активный маркетинг не всегда соответствуют качеству, поэтому потребителям стоит обращать внимание на независимые оценки и результаты тестов, которые могут помочь сделать обоснованный выбор и обеспечить качественный уход за цветным бельем, о чем сообщило издание pg21.

Эти данные могут стать руководством для потребителей, стремящихся найти наиболее эффективные и безопасные средства для ухода за своими вещами, гарантируя, что бельё останется ярким и чистым после стирки.