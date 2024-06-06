Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Токсичная труха: эти бренды стирального порошка для белья не прошли проверку

Роскачество недавно опубликовало результаты всестороннего тестирования стиральных порошков для цветного белья. В исследование включили 30 известных брендов, оценивая их по критериям безопасности и эффективности удаления загрязнений.

kupifonarik.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество недавно опубликовало результаты всестороннего тестирования стиральных порошков для цветного белья. В исследование включили 30 известных брендов, оценивая их по критериям безопасности и эффективности удаления загрязнений.

Важные выводы исследования:

  • Безопасность: Подавляющее большинство порошков соответствовали установленным стандартам безопасности, кроме одного.
  • Эффективность стирки: Среди проверенных образцов, порошки брендов «Аист» и Burti COLOR показали наилучшие результаты, заняв высокие места в рейтинге благодаря их способности отлично удалять загрязнения и сохранять цвет тканей.
  • Производительность других брендов: Товары марки Reflect также показали достойные результаты. Однако, продукция брендов «Зифа», Garden eco и Molecola не достигла ожидаемого уровня эффективности в борьбе с грязью на белье и одежде.

Результаты исследования подчеркивают важность критического подхода при выборе стирального порошка. Высокая цена и активный маркетинг не всегда соответствуют качеству, поэтому потребителям стоит обращать внимание на независимые оценки и результаты тестов, которые могут помочь сделать обоснованный выбор и обеспечить качественный уход за цветным бельем, о чем сообщило издание pg21.

Эти данные могут стать руководством для потребителей, стремящихся найти наиболее эффективные и безопасные средства для ухода за своими вещами, гарантируя, что бельё останется ярким и чистым после стирки.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

14 часов назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

9 часов назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку

откуда в квартире крыса

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Интересное в Казани

2 дня назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

ремонт кожаной мебели в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Казани

день назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

день назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан
Лонгриды
2 часа назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Новости Казани

3 часа назад

К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

Интересное в Казани

день назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

Новости Татарстана

4 часа назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане выявлено уже 3 случая клещевого энцефалита
В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
Новости Татарстана
час назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд

Новости Татарстана

6 часов назад

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане вынесли приговор 3 участникам диверсии на ж/д

Новости Казани

7 часов назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще