Точно стоит брать, там чистые сливки: в Росконтроле назвали 6 лучших брендов сливочного масла

В Росконтроле, организации, ответственной за присвоение «Знака качества», проведено новое исследование, где были выявлены наилучшие бренды сливочного масла. Испытания проводились на 22 различных брендах, из которых только 6 смогли претендовать на звание лучших. Оказалось, что остальные образцы содержали примеси и не состояли из настоящих сливок, и потому не могут квалифицироваться как сливочное масло.



Наиболее высоким качеством и долей жирности в 82,5% отличились образцы от брендов «Экомилк», Valuiki «Традиционное» и «Вкуснотеево». А в категории с жирностью в 72,5% наилучшими оказались бренды «Крестьянское» и «Азбука сыра». Во всех этих брендах специалисты организации не выявили наличие ни растительных жиров, ни опасных примесей, ни плесени.