Муравьи и тля на участке - это серьезная проблема, способная лишить нас урожая плодовых культур. Многие садоводы годами борются с этим вредителем, однако существует простое и эффективное решение.

По совету автора огородного канала, для борьбы с муравьями и тлей можно использовать обычную фольгу. Просто обмотайте ствол дерева или кустарника у его основания рулоном фольги, обеспечив плотное прилегание без зазоров. Ширина обмотки должна быть не менее 10 см, чтобы обезопасить ваше растение. Поверхность фольги скользкая, поэтому муравьи не смогут проникнуть и доставить тлю до листьев и цветов, что спасет ваш урожай.

Этот лайфхак подойдет для защиты яблонь, вишен, слив и смородины от тлеющих насекомых. Оставайтесь нашатырями и берегите свои растения от вредных воздействий!