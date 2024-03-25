Тля и муравьи больше будут не страшны: обычный скотч решает проблему борьбы с этими дачными вредителями

Специалист по садоводству на дзен-канале «Дачные советы» предложил эффективный и простой метод борьбы с муравьями и тлей, которые могут стать настоящим бедствием для вашего сада или огорода.

Плодовые деревья, кустарники и цветы находятся под угрозой из-за этих вредителей, но обычный канцелярский скотч может стать неожиданным спасением.

Чтобы предотвратить разрушительное влияние муравьев и тли, садоводы могут прибегнуть к использованию скотча. Необходимо обернуть его вокруг ствола дерева липкой стороной наружу, так чтобы насекомые не смогли преодолеть этот барьер и донести тлю до листьев, защищая тем самым урожай. Этот метод требует периодической замены скотча, поскольку он может загрязняться.

Для защиты более нежных растений, таких как цветы, рекомендуется использовать более узкий скотч, применяя его с особой осторожностью, чтобы не повредить растения. Этот доступный и простой прием поможет сохранить здоровье и красоту вашего сада, предотвращая размножение вредителей и сохраняя урожай в целости, сообщает портал «Хибины».