Эксперт по садоводству поделился инновационным подходом к борьбе с нашествием муравьев и тли, которые могут серьезно угрожать здоровью растений в саду, влияя на урожайность деревьев и кустарников.

Удивительно, но обыкновенный канцелярский скотч может стать решением этой проблемы. Если на вашем участке наблюдается усиленная активность муравьев, особенно вдоль деревьев, стоит присмотреться к этому методу.

Применяется он довольно просто: нужно обернуть основание ствола дерева широким скотчем с липкой стороной наружу, что предотвратит доступ муравьев к листве и защитит ее от тли. Этот способ требует периодической замены скотча в зависимости от его износа. Для цветущих растений лучше выбрать менее широкий скотч, соблюдая осторожность, чтобы не навредить деликатным листьям.

Такое нестандартное средство предлагает экологичный и доступный способ защиты растений от вредителей без применения химикатов, сообщают «Хибины».