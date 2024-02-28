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Титулованный шеф-повар рассказал секреты идеального куриного бульона

Титулованный шеф-повар рассказал секреты идеального куриного бульона

volshebnaya-eda.ru

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Приготовить идеальный куриный бульон, достаточно ароматный и сбалансированный по вкусу, это задача, требующая определенного опыта и внимания к деталям.

Ошибки в процессе приготовления могут сделать это блюдо далеким от идеала. Поэтому мы собрали для вас некоторые советы профессиональных поваров, помогающие достичь желаемого результата.

Основа куриного бульона играет ключевую роль. Эксперты советуют использовать целую тушку курицы. Для курицы весом в один килограмм потребуется около пяти литров воды. Ножки и голени также подойдут, но в этом случае потребуется немного меньше воды – около трех литров на килограмм мяса. Однако грудку и индейку лучше не использовать, так как бульон получится слишком диетическим и лишенным насыщенного вкуса.

"Чтобы бульон стал прозрачным, нужно удалить внутренности птицы, включая легкие, тщательно промыть тушку холодной водой и удалить жир", – подчеркивает шеф-повар Юрий Башмаков.

Некоторые кулинары также рекомендуют поместить мясо в воду с льдом на определенное время. Курицу следует затем положить только в холодную воду, а лучше – в ледяную, и варить на низком огне.

Соблюдая эти простые, но важные правила, вы сможете приготовить бульон, который будет радовать вас насыщенным и приятным ароматом

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