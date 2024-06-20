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Теплое море, солнце, горячий песок: российские пенсионеры могут съездить на курорт за сущие копейки с начала июля

В этом летнем сезоне Российские железные дороги (РЖД) представили значительное нововведение для пенсионеров.

imghub.ru

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В этом летнем сезоне Российские железные дороги (РЖД) представили значительное нововведение для пенсионеров — введение 20% скидки на билеты в купейные вагоны.

Это предложение, рассчитанное до конца 2024 года, призвано сделать железнодорожные путешествия более доступными для старшего поколения, открывая им новые возможности для изучения страны.

Как получить скидку?

Для активации скидки пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение в момент покупки билета. Важно обратить внимание, что покупка должна быть совершена не менее чем за 5 дней до даты отправления поезда. Хотя билеты, приобретенные по льготной цене, обычно не подлежат возврату, в особых случаях могут быть сделаны исключения.

Почему именно купейные вагоны?

Выбор купейных вагонов для скидок не случаен. Эти вагоны обеспечивают улучшенный комфорт на длительных переездах, предлагая больше личного пространства и тишину, что немаловажно для пожилых путешественников.

Преимущества не только в экономии

Эта программа РЖД является элементом обширной стратегии по улучшению сервиса и доступности железнодорожного транспорта для различных слоев населения. Скидки для пенсионеров способствуют не только снижению расходов, но и стимулируют активный образ жизни, помогают расширять кругозор и осуществлять давние мечты о путешествиях.

После длительных ограничений, связанных с пандемией, многие из старшего поколения с нетерпением ждут возможности снова отправиться в путь. С новой программой льгот от РЖД, путешествия становятся не только более доступными, но и ближе к осуществлению мечтаний многих пенсионеров. Это предложение значительно укрепит доверие к возможностям железнодорожных путешествий в будущем.

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