Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теплое море, солнце, горячий песок: пенсионеры могут съездить на курорт за сущие копейки с начала июля

Этим летом Российские железные дороги (РЖД) ввели новую льготу для пенсионеров.

zelaomos.news

Подписаться в Telegram

Этим летом Российские железные дороги (РЖД) ввели новую льготу для пенсионеров, предоставляя 20% скидку на покупку билетов в купейные вагоны.

Это предложение, действующее до конца 2024 года, направлено на улучшение доступности путешествий на железной дороге для старшего поколения, открывая перед ними новые возможности для путешествий по стране.

Как воспользоваться скидкой?

Получение скидки просто: пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение в момент покупки билета. Важно учесть, что билеты следует приобретать не позднее чем за 5 дней до даты отправления. Хотя билеты, купленные со скидкой, обычно не подлежат возврату, в исключительных случаях можно рассмотреть возможность исключения.

Почему выбраны купейные вагоны?

РЖД специально выбрали купейные вагоны для предоставления скидок, поскольку они предлагают больше комфорта на длительных поездках. Купейные вагоны обеспечивают больше личного пространства и создают условия для отдыха в тихой и спокойной обстановке, что особенно ценно для пожилых путешественников.

Больше, чем экономия

Эта инициатива РЖД является частью обширной стратегии по повышению качества обслуживания и расширению доступности железнодорожных перевозок для всех категорий граждан. Скидки для пенсионеров помогают не только сэкономить, но и поддерживать активный образ жизни, расширять кругозор и реализовывать мечты о путешествиях.

После периодов ограничений, вызванных пандемией, многие пенсионеры ждут возможности вернуться к активным путешествиям. Благодаря новой льготной программе РЖД, путешествия становятся более доступными, приближая мечты к реальности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

ликвидация тараканов вызвать специалистов

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

стоимость замены маслосъёмных колпачков в Новосибирске

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

14 часов назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Новости Татарстана

12 часов назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой