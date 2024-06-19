Теплое море, солнце, горячий песок: пенсионеры могут съездить на курорт за сущие копейки с начала июля

Этим летом Российские железные дороги (РЖД) ввели новую льготу для пенсионеров, предоставляя 20% скидку на покупку билетов в купейные вагоны.

Это предложение, действующее до конца 2024 года, направлено на улучшение доступности путешествий на железной дороге для старшего поколения, открывая перед ними новые возможности для путешествий по стране.

Как воспользоваться скидкой?

Получение скидки просто: пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение в момент покупки билета. Важно учесть, что билеты следует приобретать не позднее чем за 5 дней до даты отправления. Хотя билеты, купленные со скидкой, обычно не подлежат возврату, в исключительных случаях можно рассмотреть возможность исключения.

Почему выбраны купейные вагоны?

РЖД специально выбрали купейные вагоны для предоставления скидок, поскольку они предлагают больше комфорта на длительных поездках. Купейные вагоны обеспечивают больше личного пространства и создают условия для отдыха в тихой и спокойной обстановке, что особенно ценно для пожилых путешественников.

Больше, чем экономия

Эта инициатива РЖД является частью обширной стратегии по повышению качества обслуживания и расширению доступности железнодорожных перевозок для всех категорий граждан. Скидки для пенсионеров помогают не только сэкономить, но и поддерживать активный образ жизни, расширять кругозор и реализовывать мечты о путешествиях.

После периодов ограничений, вызванных пандемией, многие пенсионеры ждут возможности вернуться к активным путешествиям. Благодаря новой льготной программе РЖД, путешествия становятся более доступными, приближая мечты к реальности.