Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теплое море, солнце, горячий песок: пенсионеры могут съездить на курорт за сущие копейки с 1 июля

В этом летнем сезоне Российские железные дороги (РЖД) ввели значительную скидку для пожилых граждан, предоставляя 20% скидку на билеты в купейные вагоны.

grandgroupbg.com

Подписаться в Telegram

В этом летнем сезоне Российские железные дороги (РЖД) ввели значительную скидку для пожилых граждан, предоставляя 20% скидку на билеты в купейные вагоны.

Эта мера призвана улучшить доступность железнодорожных путешествий для пенсионеров и предложить им удобный способ путешествовать по России на выгодных условиях, сообщает progorod58.

Как воспользоваться скидкой?

Чтобы получить скидку, пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение при покупке билета. Важно забронировать поездку не позднее, чем за пять дней до даты отъезда. Важно отметить, что купленные с льготой билеты нельзя вернуть, но при наличии уважительной причины такая возможность предусмотрена.

Период действия программы

Программа льгот будет актуальна до конца 2024 года, исключая периоды новогодних праздников. Это дает возможность пенсионерам спланировать свои путешествия заблаговременно и воспользоваться скидкой в удобное время.

Почему скидка распространяется только на купейные вагоны?

Выбор купейных вагонов для предоставления скидок основан на стремлении РЖД обеспечить максимальный комфорт для пожилых пассажиров, особенно во время длительных поездок. Купейные вагоны предлагают больше пространства и уединения, что делает путешествие более комфортным и приятным.

Больше, чем просто скидка

Данная инициатива является частью широкой стратегии РЖД по улучшению услуг и повышению доступности путешествий на поезде для всех категорий граждан. Скидка для пенсионеров не только уменьшает стоимость путешествий, но и поощряет более активный образ жизни, расширяя социальные и культурные горизонты пожилых людей.

После долгого периода ограничений из-за пандемии, многие пенсионеры ждут возможности вновь путешествовать, встречаться с семьей и друзьями или исследовать новые регионы. Благодаря новой программе скидок от РЖД, многие из них смогут осуществить свои мечты о путешествиях на более привлекательных условиях, обогащая свой социальный и эмоциональный опыт.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

дезинсекция тараканов люберцы

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

перевозка зерна цена в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

14 часов назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Новости Татарстана

12 часов назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой