Теплое море, солнце, горячий песок: пенсионеры могут съездить на курорт за сущие копейки с 1 июля

В этом летнем сезоне Российские железные дороги (РЖД) ввели значительную скидку для пожилых граждан, предоставляя 20% скидку на билеты в купейные вагоны.

Эта мера призвана улучшить доступность железнодорожных путешествий для пенсионеров и предложить им удобный способ путешествовать по России на выгодных условиях, сообщает progorod58.

Как воспользоваться скидкой?

Чтобы получить скидку, пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение при покупке билета. Важно забронировать поездку не позднее, чем за пять дней до даты отъезда. Важно отметить, что купленные с льготой билеты нельзя вернуть, но при наличии уважительной причины такая возможность предусмотрена.

Период действия программы

Программа льгот будет актуальна до конца 2024 года, исключая периоды новогодних праздников. Это дает возможность пенсионерам спланировать свои путешествия заблаговременно и воспользоваться скидкой в удобное время.

Почему скидка распространяется только на купейные вагоны?

Выбор купейных вагонов для предоставления скидок основан на стремлении РЖД обеспечить максимальный комфорт для пожилых пассажиров, особенно во время длительных поездок. Купейные вагоны предлагают больше пространства и уединения, что делает путешествие более комфортным и приятным.

Больше, чем просто скидка

Данная инициатива является частью широкой стратегии РЖД по улучшению услуг и повышению доступности путешествий на поезде для всех категорий граждан. Скидка для пенсионеров не только уменьшает стоимость путешествий, но и поощряет более активный образ жизни, расширяя социальные и культурные горизонты пожилых людей.

После долгого периода ограничений из-за пандемии, многие пенсионеры ждут возможности вновь путешествовать, встречаться с семьей и друзьями или исследовать новые регионы. Благодаря новой программе скидок от РЖД, многие из них смогут осуществить свои мечты о путешествиях на более привлекательных условиях, обогащая свой социальный и эмоциональный опыт.