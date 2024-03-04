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«Тепла в марте не ждите»: главный синоптик России дал неутешительный прогноз на начало весны

«Тепла в марте не ждите»: главный синоптик России дал неутешительный прогноз на начало весны

bondik-kids.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что на протяжении многих лет март в России остается зимним месяцем, и это явление вполне типично для страны.

Он также добавил, что весенние температуры начинают подниматься только в конце марта или даже в апреле в зависимости от конкретного региона. По словам Вильфанда, даже в периоды, когда наступление весны ожидается ближе к началу месяца, это скорее исключение из правил, чем общее правило.

Он также уточнил, что прогноз погоды на более длительные сроки, чем неделя, всегда сопряжен с большой степенью неопределенности. Это связано с тем, что атмосферные процессы могут быть крайне переменчивыми и подвержены влиянию множества факторов. Поэтому даже самые современные модели прогнозирования могут ошибаться в своих предсказаниях.

Тем не менее, Вильфанд выразил надежду на то, что с развитием научных технологий и улучшением методов прогнозирования этот процент точности прогнозов будет увеличиваться. Он подчеркнул, что гидрометеорологические службы продолжают работать над улучшением точности прогнозов и расширением временных горизонтов, на которые они могут предсказывать погоду с достаточной уверенностью, сообщает progorod33.

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