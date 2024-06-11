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Тепла уже не будет, вместо него заморозки до -2 и дожди: Вильфанд дал прогноз на весь июнь 2024

Лето 2024 года обещает стать необычным с точки зрения погодных условий по всей России: в некоторых регионах наступит минусовая температура.

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Лето 2024 года обещает стать необычным с точки зрения погодных условий по всей России. Ожидается, что температурные контрасты между различными регионами будут особенно выражены, что потребует от жителей и гостей страны определённой подготовки и адаптации. Давайте разберёмся, что ждёт разные уголки страны.

Комфортное лето в Европейской части

В европейской части России лето будет комфортным и тёплым, с температурами выше среднегодовых норм. Особенно приятная погода ожидается в Карелии, Мурманской, Ленинградской и Псковской областях. Такие условия создадут идеальные предпосылки для туризма и активного отдыха на природе, а также будут благоприятствовать сельскохозяйственным работам.

Тёплый климат Приволжья

Приволжский федеральный округ также порадует жителей и гостей региона тёплыми температурами в диапазоне +26-28C. Это оптимальные условия для отдыха на водоёмах и для проведения всех видов сельскохозяйственных работ. Теплая погода способствует хорошему урожаю и развитию туристического сектора.

Холодные сюрпризы на Урале и в Сибири

Восточная часть Урала и западная Сибирь столкнутся с неожиданными холодными сюрпризами. Минусовые температурные аномалии и заморозки до -2C будут нехарактерны для летнего сезона и могут вызвать определённые сложности, включая риски для сельского хозяйства. Южные районы западной Сибири ожидают понижение температур на 3-4C ниже нормы, что также потребует дополнительных мер предосторожности.

Подготовка к погодным условиям

Метеорологи призывают жителей и гостей страны следить за погодными прогнозами и быть готовыми к возможным сюрпризам. Рекомендуется обеспечить наличие подходящей одежды для различных температурных условий и внести коррективы в планы отпусков и работ на открытом воздухе. Также важно уделить внимание защите сельскохозяйственных культур от возможных заморозков.

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