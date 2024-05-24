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Тепла не ждите: со дня на день жителей России «простудит» скандинавский циклон

Россияне вновь откладывают летние вещи в шкафы: страну ожидает затяжное похолодание.

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Холодный циклон задержится в России

Россияне вновь откладывают летние вещи в шкафы: страну ожидает затяжное похолодание. Виной всему – мощный циклон, который надвигается с севера.

Уже в ближайшие дни холодный атмосферный фронт окажет влияние на погоду в разных регионах. Например, в Самарской области ожидается дождливая и ветреная погода с температурой ночью не ниже +5...+7 градусов.

Однако настоящее испытание холодом начнется с началом лета, когда новая порция ледяного воздуха с севера накроет большую часть европейской территории России. Синоптики предупреждают, что похолодание может затянуться, и призывают россиян не расслабляться в ожидании летнего тепла.

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