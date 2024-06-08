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Тепла не будет, вместо него заморозки до -2: Вильфанд дал прогноз на весь июнь 2024

Лето 2024 года в европейской части России обещает быть теплым, с температурами, которые в большинстве регионов будут соответствовать или превышать климатические нормы, однако сюрпризы в виде холода также ожидают россиян.

slanews.ru

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Летний сезон 2024 года в европейской части России обещает быть теплым, с температурами, которые в большинстве регионов будут соответствовать или превышать климатические нормы.

Это следует из последних данных, предоставленных Романом Вильфандом, научным руководителем Гидрометцентра России.

Температурные особенности

По прогнозам, наибольшее повышение температур ожидается в таких областях, как Карелия, Мурманская, Ленинградская, Псковская и Новгородская. Температурный фон в этих регионах будет значительно выше средних показателей, что предоставит идеальные условия для отдыха и туризма.

Прохладные территории

В то время как европейская часть страны наслаждается теплом, восточная часть Урала и западная Сибирь столкнутся с прохладными температурными аномалиями. Особенно холодно будет в Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях и в Алтайском крае, где температуры будут на 3-4 градуса ниже обычного.

Летний климат в Приволжье

Приволжский федеральный округ, включая Оренбургскую, Самарскую, Ульяновскую и Саратовскую области, также будет испытывать стабильные летние температуры в районе +26-28 градусов. Это создает прекрасные условия для проведения летних мероприятий и наслаждения сезоном в полной мере.

Теплое лето в европейской части России предоставит жителям и гостям региона множество возможностей для отдыха и развлечений. Однако жители восточного Урала и западной Сибири должны быть готовы к более прохладным условиям. Эти разнообразные климатические условия подчеркивают необходимость готовности к широкому спектру погодных условий, сообщает ТАСС.

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