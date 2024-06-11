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Тепла не будет, вместо него заморозки до -2: Роман Вильфанд дал прогноз на весь июнь 2024

Роман Вильфанд, ведущий метеоролог России, поделился прогнозом на июнь 2024 года, указывая на значительные температурные контрасты по стране. В то время как некоторые регионы ожидают жаркое лето, другие будут испытывать неожиданно холодную погоду.

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Роман Вильфанд, ведущий метеоролог России, поделился прогнозом на июнь 2024 года, указывая на значительные температурные контрасты по стране. В то время как некоторые регионы ожидают жаркое лето, другие будут испытывать неожиданно холодную погоду.

  • Европейская часть России: Тёплый и комфортный июнь

Жители Европейской части России могут ожидать тёплого июня, с температурами, которые будут соответствовать или даже превышать средние показатели.

  • Приволжье: Идеальные летние условия

В Приволжском федеральном округе июнь обещает быть ярко выраженным летом. Однако в Нижегородской и Кировской областях погода окажется несколько прохладнее по сравнению с остальным регионом.

  • Урал и Западная Сибирь: Прохладные вызовы

На Урале и в Западной Сибири июнь принесёт аномально холодную погоду. В Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областях и Хакасии возможны заморозки до минус двух градусов. С последующим небольшим потеплением температура всё равно останется на несколько градусов ниже обычной.

  • Южная часть Западной Сибири: Холодный июнь

В южных областях Западной Сибири температура опустится на 3-4 градуса ниже нормы. Хотя заморозков не предвидится, месяц ожидается достаточно прохладным.

Эти разнообразные погодные условия в России в июне 2024 года предлагают различные климатические сценарии, которые следует учитывать при планировании отдыха или поездок в разные части страны.

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