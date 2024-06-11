Тепла не будет, вместо него заморозки до -2: Роман Вильфанд дал прогноз на весь июнь 2024
catalog-photo.ru
Роман Вильфанд, ведущий метеоролог России, поделился прогнозом на июнь 2024 года, указывая на значительные температурные контрасты по стране. В то время как некоторые регионы ожидают жаркое лето, другие будут испытывать неожиданно холодную погоду.
- Европейская часть России: Тёплый и комфортный июнь
Жители Европейской части России могут ожидать тёплого июня, с температурами, которые будут соответствовать или даже превышать средние показатели.
- Приволжье: Идеальные летние условия
В Приволжском федеральном округе июнь обещает быть ярко выраженным летом. Однако в Нижегородской и Кировской областях погода окажется несколько прохладнее по сравнению с остальным регионом.
- Урал и Западная Сибирь: Прохладные вызовы
На Урале и в Западной Сибири июнь принесёт аномально холодную погоду. В Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областях и Хакасии возможны заморозки до минус двух градусов. С последующим небольшим потеплением температура всё равно останется на несколько градусов ниже обычной.
- Южная часть Западной Сибири: Холодный июнь
В южных областях Западной Сибири температура опустится на 3-4 градуса ниже нормы. Хотя заморозков не предвидится, месяц ожидается достаточно прохладным.
Эти разнообразные погодные условия в России в июне 2024 года предлагают различные климатические сценарии, которые следует учитывать при планировании отдыха или поездок в разные части страны.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань