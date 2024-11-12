«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть бытовые счетчики

Российские собственники жилья могут больше не волноваться о предоставлении документов для подтверждения проверки своих бытовых счетчиков.

На высшем законодательном уровне принято решение, освобождающее владельцев квартир от обязанности подтверждать поверку счетчиков перед управляющими компаниями.

Новые правила учета: что изменилось

Юрист Максим Иванов разъяснил, что теперь все сведения о проверках счетчиков находятся в единой базе Росреестра. Управляющие компании имеют доступ к этой информации, а значит, могут получить подтверждение о прохождении проверки без участия владельцев квартир.

Однако, как отмечает PRIMPRESS, многие коммунальные компании продолжают требовать от россиян документы о поверке счетчиков, угрожая начислением платы по повышенным тарифам. Это практикуется несмотря на официальное разъяснение о незаконности таких требований. Теперь, если коммунальщики настаивают на предоставлении бумажных документов, это считается нарушением прав граждан, так как все необходимые данные уже находятся в открытом доступе для управляющих компаний.

Почему это важно для граждан

Новое правило освобождает россиян от излишних походов в офисы управляющих компаний. Это важный шаг к упрощению взаимодействия с коммунальными службами и снижению бумажной волокиты. Гражданам достаточно лишь следить за тем, чтобы поверка проводилась вовремя, зная, что данные будут автоматически обновлены в реестре.

Как защитить свои права

Если управляющая компания продолжает требовать документы, можно ссылаться на нововведения и подтвердить свою позицию ссылкой на законодательные нормы. Юридическая поддержка и разъяснения по этим вопросам помогут гражданам избежать возможных конфликтов и защитить свои интересы.

Такое решение демонстрирует курс государства на оптимизацию взаимодействия с коммунальными структурами и облегчение жизни рядовых россиян, подчеркивая значимость цифровизации в сфере управления жилым фондом.

