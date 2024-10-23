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«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех россиян, у которых в квартире есть счетчики

В России вступило в силу важное правило, касающ...

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В России вступило в силу важное правило, касающееся владельцев квартир, в которых установлены бытовые приборы учёта ресурсов, такие как счетчики воды и электроэнергии.

Согласно новому законодательству, подтверждать поверку приборов учёта с помощью документов больше не нужно. Об этом сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на разъяснения юриста Максима Иванова.

Что изменилось для владельцев квартир?

Ранее многие управляющие компании требовали от граждан документы, подтверждающие, что бытовые счетчики прошли обязательную поверку. В противном случае гражданам угрожали начислением платы за горячую и холодную воду по повышенным тарифам. Однако теперь эти требования признаны незаконными.

Согласно новому правилу, данные о проверках приборов учёта больше не нужно предоставлять вручную — они автоматически хранятся в единой базе Росреестра. Это значит, что управляющие компании могут самостоятельно получать всю необходимую информацию, не беспокоя владельцев квартир запросами о документах.

Незаконные действия коммунальщиков

Многие россияне продолжают сталкиваться с тем, что их управляющие компании по-прежнему требуют предоставить документы о поверке счетчиков. Некоторые компании даже угрожают начислением платежей по завышенным тарифам, если жильцы не предоставят такие бумаги. Однако подобные действия нарушают закон.

Высшие судебные инстанции подтвердили, что управляющие компании обязаны самостоятельно проверять актуальность данных о поверке приборов учёта в официальных базах данных. Это означает, что граждане больше не обязаны лично предоставлять документы, подтверждающие исправность или проверку счетчиков.

Почему это важно?

Новое правило значительно упрощает жизнь владельцам квартир, избавляя их от необходимости предоставлять дополнительные документы в управляющие компании. Все данные о поверке приборов учета теперь автоматически попадают в соответствующие государственные базы, что сокращает бюрократическую нагрузку на граждан.

Кроме того, это изменение помогает избежать незаконных действий коммунальщиков, которые ранее могли неправомерно увеличивать платежи из-за отсутствия нужных бумаг.

Как защитить свои права?

Если управляющая компания продолжает требовать документы о поверке счетчиков или угрожает повышением тарифов, важно знать свои права. Граждане могут ссылаться на новое законодательство, которое подтверждает, что все данные должны быть получены управляющей компанией из базы Росреестра. В случае отказа компании следовать закону, жильцы могут обратиться в надзорные органы для защиты своих прав.

Новое правило, введенное на законодательном уровне, облегчает процесс подтверждения проверки счетчиков для россиян. Теперь владельцам квартир не нужно собирать и предоставлять документы о поверке приборов учёта — управляющие компании могут получить эту информацию напрямую из государственной базы. Это значительный шаг к упрощению взаимодействия между жильцами и коммунальными службами, а также к защите прав потребителей.

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