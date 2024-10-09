«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть счетчики

Гражданам России стало известно о важном законодательном изменении, касающемся использования бытовых счетчиков в квартирах.

Теперь владельцы жилья могут вздохнуть с облегчением: подтверждение проверки приборов учета ресурсов больше не требует предоставления документов в управляющие компании. Это правило, утвержденное на высшем законодательном уровне, направлено на упрощение жизни граждан и исключение ненужных бюрократических процедур.

Что изменилось?

Юрист Максим Иванов пояснил, что новые правила касаются периодической проверки бытовых приборов учета, установленных в квартирах россиян. Ранее управляющие компании запрашивали у владельцев жилья документы, подтверждающие поверку счетчиков воды, газа или электроэнергии. В случае их отсутствия они угрожали начислением платежей по повышенным тарифам, что создавало дополнительное давление на граждан.

Теперь все данные о проверке счетчиков хранятся в единой базе Федеральной службы государственной регистрации, откуда коммунальные службы могут самостоятельно получать всю необходимую информацию. Гражданам больше не нужно лично предоставлять документы в управляющие компании, как это было раньше.

Незаконные требования коммунальщиков

Несмотря на новое правило, некоторые управляющие компании продолжают требовать от владельцев жилья документы, угрожая начислением платы за воду или электроэнергию по нормативам. Однако юрист подчеркнул, что такие действия со стороны коммунальщиков являются незаконными. Высшая инстанция подтвердила, что вся информация о проверках уже доступна в соответствующих базах данных, и никакие дополнительные документы не нужны.

Как это правило помогает владельцам квартир?

Нововведение значительно упрощает процесс проверки счетчиков для владельцев квартир. Теперь гражданам не нужно тратить время на сбор и передачу документов в управляющие компании. Это особенно важно для людей, у которых могут возникнуть трудности с оформлением документов или визитом в УК.

Кроме того, это нововведение снижает риск ошибочного начисления повышенных платежей, что ранее было частой проблемой. Управляющие компании обязаны самостоятельно проверять данные о поверке счетчиков, исключая возможность давления на владельцев квартир.

Новое законодательство делает систему взаимодействия между гражданами и коммунальными службами более прозрачной и удобной. Благодаря этому правилу россияне смогут избежать лишних забот, связанных с проверкой бытовых счетчиков, а управляющие компании — выполнять свои обязанности без ненужных запросов к собственникам жилья.