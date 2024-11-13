«Теперь запрещено»: в стране в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

В России вступило в силу новое законодательное правило, которое значительно упрощает жизнь владельцам квартир с установленными счетчиками на ресурсы.

Согласно этому правилу, управляющие компании теперь не имеют права требовать от жителей документы, подтверждающие прохождение периодической проверки приборов учета. Об этом сообщает юрист Максим Иванов.

Прощай, бумажная волокита

До недавнего времени многие управляющие компании требовали от граждан предоставлять бумажные подтверждения поверки счетчиков. В случае отсутствия таких документов угрожали начислением платы за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Теперь же, благодаря новому законодательству, все изменится. Данные о проверках счетчиков будут храниться в единой базе Росреестра, доступной для сотрудников управляющих компаний.

Закон на стороне граждан

Это нововведение значительно уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, избавляя их от необходимости собирать и предоставлять лишние бумаги. Юрист Максим Иванов подчеркивает, что действия управляющих компаний, требующих документы о проверке счетчиков, теперь являются незаконными. Решение высшей инстанции Российской Федерации подтверждает, что граждане не должны лично подтверждать проверки своих приборов учета.

Что это значит для обычных граждан?

Теперь россиянам не нужно беспокоиться о сборе документов и визитах в управляющие компании для подтверждения проверок счетчиков. Это снижает риск возникновения конфликтов с коммунальными службами и помогает сосредоточиться на более важных аспектах жизни без лишней волокиты.

Это изменение — яркий пример того, как законодательные инициативы могут улучшить повседневную жизнь граждан, упрощая взаимодействие с государственными и коммерческими структурами и способствуя сокращению ненужной бюрократии.