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«Теперь запрещено»: в силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Гражданам России стало известно о новом правиле...

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Гражданам России стало известно о новом правиле, утвержденном на законодательном уровне. Это касается тех россиян, которые используют бытовые счетчики в своих квартирах, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил, что данное правило касается регулярной проверки установленных в домах приборов учета ресурсов. Теперь управляющим компаниям запрещено запрашивать у собственников квартиры документы, подтверждающие факт проверки счетчиков: информация о проведенных проверках уже хранится в единой базе данных Росреестра, откуда коммунальные службы могут ее получить.

На сегодняшний день многие управляющие компании продолжают запрашивать у жильцов подтверждения проверки счетчиков, угрожая повышением тарифов на горячую и холодную воду в случае отказа.

Однако такие действия являются незаконными, как подтвердил высший суд Российской Федерации: все необходимые данные имеются в соответствующих базах, и гражданам не нужно предоставлять доказательства личного проведения проверок, приносить бумаги в офисы УК, отметил юрист.

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