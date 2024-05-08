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«Теперь запрещено»: в силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Гражданам, у которых в квартире установлены бытовые приборы учета ресурсов, был представлен важный сюрприз.

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Гражданам, у которых в квартире установлены бытовые приборы учета ресурсов, был представлен важный сюрприз.

Новые правила возникли для всех собственников такого жилья, так как была поставлена точка на высшем уровне. Согласно информации от PRIMPRESS, новое правило заключается в запрете на определенное требование.

Юрист Максим Иванов уточнил, что изменения касаются ситуаций, когда необходимо провести поверку установленных в квартире счетчиков. Обычно такая процедура требуется каждому владельцу жилья раз в 3-5 лет, в зависимости от типа счетчика.

Некоторые управляющие организации все еще требуют от собственников предоставление документального подтверждения проведенной поверки. Один из владельцев жилья столкнулся с таким требованием, когда ему потребовалось предоставить документ о поверке, иначе грозили начать начислять холодную и горячую воду по повышенным тарифам.

Однако Верховный суд России принял окончательное решение по этому вопросу, стоя на стороне граждан. Согласно Иванову, данные о проведенных поверках счетчиков хранятся в базе Росреестра, и документальное подтверждение такой процедуры больше не требуется. Следовательно, такие требования со стороны коммунальных служб будут запрещены, и данное правило будет актуально по всей стране.

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