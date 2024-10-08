«Теперь запрещено»: в России в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Российские граждане получили важную информацию о новом правиле, которое касается владельцев квартир с установленными бытовыми счетчиками.

Это изменение, утвержденное на высшем законодательном уровне, призвано облегчить жизнь владельцам жилья и упорядочить процесс управления коммунальными услугами.

В чем заключается новое правило?

Юрист Максим Иванов разъяснил, что согласно новому законодательству, управляющие компании больше не имеют права требовать у владельцев квартир документы, подтверждающие проверку приборов учета воды и других ресурсов. Ранее большинство коммунальных организаций настаивало на том, чтобы жильцы предоставляли им копии подтверждающих документов после каждой поверки счетчиков. В противном случае компании угрожали начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам.

Теперь эти требования признаны незаконными: данные о поверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра. Управляющие компании обязаны сами запрашивать эту информацию напрямую через систему, не обременяя граждан лишней бюрократией.

Почему это важно?

Нововведение призвано защитить права владельцев квартир и сократить ненужные бюрократические процедуры. Ранее многие жильцы сталкивались с необходимостью неоднократно предоставлять документы в управляющие компании, особенно если срок поверки счетчиков был пропущен или документы были утеряны. Это создавало дополнительные сложности для людей, а в случае задержки с предоставлением документов — увеличивало суммы в квитанциях за коммунальные услуги.

Теперь все стало проще: данные о проверке бытовых счетчиков автоматически фиксируются в государственных базах данных, и жильцы освобождены от обязанности следить за этим процессом. Это означает, что владельцы квартир больше не должны тратить время на сбор и передачу документов в управляющие компании.

Незаконные действия коммунальщиков

Юрист также подчеркнул, что действия многих коммунальных организаций, которые продолжают запрашивать подтверждающие документы, являются незаконными. В случае если управляющая компания все еще настаивает на предоставлении таких документов и грозит повышенными тарифами, граждане могут оспорить эти действия. Платежи за водоснабжение должны быть рассчитаны на основе фактических показаний счетчиков, а не по нормативам, если приборы учета были проверены вовремя, и эти данные хранятся в базе.

Что делать владельцам квартир?

С введением нового правила владельцам квартир больше не нужно беспокоиться о предоставлении документов. Однако, если коммунальная компания все же требует подтверждения поверки, юристы рекомендуют напомнить им о наличии данных в единой базе. В случае возникновения конфликта можно обратиться в Росреестр или подать жалобу в жилищную инспекцию, чтобы защитить свои права.

Новое правило, подтвержденное на законодательном уровне, значительно упрощает жизнь владельцев квартир с бытовыми счетчиками. Это важный шаг к снижению бюрократической нагрузки на граждан и повышению прозрачности работы управляющих компаний. Теперь россиянам больше не нужно предоставлять документы о поверке счетчиков — вся необходимая информация хранится в единой базе данных, к которой имеют доступ коммунальные службы.