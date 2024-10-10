Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Теперь запрещено»: в России в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть счетчики

В России вступило в силу новое законодательство...

батайск-официальный.рф

Подписаться в Telegram

В России вступило в силу новое законодательство, оказывающее значительное влияние на владельцев квартир с установленными счетчиками учета ресурсов.

Теперь управляющие компании не имеют права требовать от граждан бумажные подтверждения поверок этих приборов, что значительно упрощает процесс взаимодействия между жильцами и коммунальными службами.

Основные изменения

Юрист Максим Иванов подчеркивает, что по новому правилу, все сведения о поверках приборов учета теперь автоматически фиксируются в единой базе данных Росреестра. Это исключает необходимость для жителей самостоятельно собирать и предоставлять документы в управляющие компании, что ранее могло стать причиной угрозы начисления платы за ресурсы по повышенным тарифам.

Проблемы старого подхода

До внедрения нововведения многие управляющие компании продолжали настаивать на получении бумажных подтверждений поверки счетчиков от жильцов. В случае их отсутствия, владельцам квартир грозило начисление оплаты за коммунальные услуги по максимальным тарифам, что часто приводило к неразумному увеличению платежей.

Правовые аспекты нововведения

Новый закон устраняет бюрократическую путаницу и защищает права потребителей коммунальных услуг. Теперь коммунальщики обязаны самостоятельно обращаться к базе данных для проверки статуса приборов учета. Это делает процесс более прозрачным и минимизирует возможности для злоупотреблений.

Как это влияет на жителей?

Это изменение значительно упрощает жизнь граждан, особенно пожилых и менее мобильных, которым трудно соблюдать все формальности, связанные с подтверждением поверки приборов. Исключение необходимости посещения управляющей компании для подачи документов снижает нагрузку на жильцов и способствует более эффективному и менее стрессовому управлению жилищными услугами.

Важность нововведения

Эта реформа подчеркивает стремление государства к упрощению жизни граждан и улучшению системы управления жилищными и коммунальными услугами. Она является частью более широкой агенды по цифровизации государственных услуг, направленной на создание более справедливой и удобной системы управления ресурсами.

Новое законодательство о счетчиках — это пример того, как изменения в правилах могут положительно сказаться на жизни обычных граждан, облегчая многие аспекты повседневного управления жилищными условиями. Это новшество не только повышает комфорт жильцов, но и поднимает общий уровень доверия и удовлетворенности услугами, предоставляемыми управляющими компаниями.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости России

день назад

Исследование: автовладельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом

лучший яд от борщевика

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

врач косметолог в казани в Казани

Лонгриды

день назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Татарстана

день назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Новости Казани

9 часов назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости Татарстана

день назад

Власти Татарстана хотят забирать квартиры у уехавших россиян

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда
Новости Казани
5 часов назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Не так давно говорилось, что 30-летний Станисла...

Новости Казани

4 часа назад

В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

Новости Казани

5 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Мега»

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на Зорге под окнами нашли тело 93-летней бабушки
В Казани ограничат движение транспорта и закрою...
Новости Казани
6 часов назад

В Казани ограничат движение транспорта и закроют парковку на улицу Пушкина

Новости Казани

5 часов назад

В Казани судят лжериелтора за обман граждан на 2,5 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

С 10 октября начались общественные обсуждения по канатной дороге через Казанку

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 10 октября около озера Средний Кабан нашли старый снаряд
Крупные банки повышают ставки по вкладам
Новости России
6 дней назад

Крупные банки повышают ставки по вкладам