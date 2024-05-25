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Теперь запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 20 мая

Перешагнув 70-летний рубеж, многие начинают новый этап жизни – время заслуженного отдыха и заботы о себе.

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Перешагнув 70-летний рубеж, многие начинают новый этап жизни – время заслуженного отдыха и заботы о себе.

Российское государство оказывает ощутимую поддержку своим гражданам "серебряного возраста", предоставляя им ряд социальных льгот и преимуществ. Разберёмся вместе с пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, какие приятные сюрпризы ждут россиян после 70 лет.

Фиксированная выплата к пенсии удваивается при достижении 80-летнего возраста! Это существенная прибавка, которая позволит пенсионерам чувствовать себя финансово защищёнными и реализовывать свои желания.

Коммунальные платежи:

В большинстве регионов России пенсионерам старше 70 лет предоставляется скидка 50% на оплату всех коммунальных услуг, включая взносы на капитальный ремонт.

А по достижении 80 лет государство полностью берёт на себя расходы по оплате ЖКХ. Больше никаких квитанций и волнений по поводу коммунальных платежей!

Нюансы, которые важно знать:

Условия предоставления льгот на оплату коммунальных услуг могут незначительно различаться в зависимости от региона.
Как правило, право на льготы имеют одинокие пенсионеры или семьи, где большинство членов – пенсионеры.
При расчёте льготы учитывается региональная норма жилой площади на человека (например, в Москве – 33 кв.м).

Что нужно сделать пенсионеру:

Проявляйте информационную активность! Узнать обо всех доступных льготах можно в территориальных органах социальной защиты или на портале "Госуслуги".
Подготовьте документы, подтверждающие ваш статус и состав семьи (особенно, если в квартире проживают пенсионеры старше 70 лет).

Государственная поддержка – это не только материальная помощь, но и выражение глубокого уважения к поколению, которое строило нашу страну. Пусть осень жизни будет наполнена теплом, заботой и благополучием!

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