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«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Недавно россиянам сообщили о новом правиле, кас...

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Недавно россиянам сообщили о новом правиле, касающемся проверки бытовых приборов учета ресурсов в квартирах.

Это важное изменение было подтверждено на законодательном уровне, что значительно упростит жизнь владельцам жилья и избавит их от лишней бюрократии.

Что изменилось?

Юрист Максим Иванов рассказал, что теперь управляющие компании не имеют права требовать у собственников квартир документы, подтверждающие поверку бытовых счетчиков. Все данные о проверках приборов учета автоматически хранятся в единой базе Росреестра. Управляющие компании обязаны получать необходимую информацию напрямую из этой базы, а не запрашивать её у граждан.

Проблема до введения нового правила

До недавнего времени многие управляющие компании продолжали требовать от собственников квартир предоставление документов о поверке счетчиков. В случае их отсутствия жильцам грозили начисления по повышенным тарифам за водоснабжение. Эти требования создавали дополнительные хлопоты для россиян и нередко сопровождались угрозами увеличить плату за коммунальные услуги.

Однако такие действия коммунальных служб были признаны незаконными. Высшая судебная инстанция подтвердила, что граждане больше не обязаны приносить документы, подтверждающие поверку счетчиков, в управляющие компании. Вся информация уже хранится в официальных базах данных, и коммунальные службы должны пользоваться этой системой для получения необходимых сведений.

Как это упростит жизнь граждан?

Новое правило снимает с россиян необходимость тратить время на походы в управляющие компании и предоставление документов. Благодаря автоматизированной системе данные о поверке приборов учета всегда будут доступны в электронных базах, что исключает вероятность ошибок или недоразумений с начислениями за коммунальные услуги. Это нововведение сделает систему прозрачнее и защитит собственников жилья от неоправданных штрафов и повышенных платежей.

Введение этого правила стало важным шагом в упрощении взаимодействия граждан с управляющими компаниями. Теперь все данные о проверках бытовых приборов учета хранятся в единой базе, что избавляет жильцов от необходимости лично подтверждать поверки. Это нововведение не только упрощает жизнь россиян, но и защищает их от неправомерных действий со стороны коммунальных служб.

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