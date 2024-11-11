«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть счетчики

В России вступило в силу важное законодательное изменение, касающееся владельцев квартир с установленными бытовыми счетчиками.

Как сообщает PRIMPRESS, юрист Максим Иванов разъяснил, что теперь владельцам квартир больше не придется лично подтверждать проверку счетчиков, предоставляя документы в управляющую компанию. Новые правила упрощают порядок подтверждения исправности приборов учета, а также защищают граждан от неправомерных требований.

Что изменилось в правилах проверки счетчиков?

Ранее многие управляющие компании требовали от владельцев квартир предоставить документы, подтверждающие проверку установленных счетчиков воды и других ресурсов. В случае отсутствия таких документов компании нередко угрожали перевести расчет платы за воду на повышенные тарифы. С новым законом, принятым на высшем законодательном уровне, подобные требования признаны незаконными.

Все данные о проверках приборов учета теперь хранятся в единой базе Росреестра. Это значит, что сотрудники управляющих компаний могут получать необходимую информацию напрямую из системы, и у граждан больше нет необходимости посещать отделения коммунальных служб и предоставлять какие-либо бумажные подтверждения.

Почему это важно для владельцев квартир?

Защита от неправомерных требований. Новое правило защищает россиян от завышенных требований и давления со стороны коммунальных служб. Теперь управляющие компании не могут угрожать повышением тарифов из-за отсутствия предоставленных документов.

Удобство и экономия времени. Владельцам квартир больше не нужно тратить время на сбор и доставку документов в офисы управляющих компаний. Вся информация о проверках доступна в базе данных, и ее могут получить сами коммунальщики.

Единая база данных. Централизованное хранение данных в Росреестре облегчает процесс подтверждения проверок и исключает случаи утери или ошибки в документах.

Каковы последствия для управляющих компаний?

Теперь управляющие компании не имеют права требовать от россиян документы о проверке счетчиков и грозить повышенными тарифами за отказ в их предоставлении. Любые действия, направленные на получение этих данных от собственников, считаются нарушением закона. Жители могут обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав, если столкнутся с неправомерными требованиями.

Что делать гражданам, если управляющая компания нарушает новые правила?

Если управляющая компания все же продолжает требовать документы, подтверждающие проверку счетчиков, россияне могут:

Сообщить о нарушении в жилищную инспекцию или другие надзорные органы, поскольку такие действия незаконны.

Потребовать у управляющей компании обратиться к базе данных Росреестра, где содержится вся актуальная информация о проверках.

Консультироваться с юристами для составления жалобы или заявления, если управляющая компания отказывается выполнять требования законодательства.

Новое правило: шаг к упрощению жизни граждан

Введение нового правила для владельцев квартир со счетчиками стало важным шагом к упрощению взаимодействия с коммунальными службами. Это не только снижает бюрократическую нагрузку на граждан, но и служит примером для дальнейшего цифрового развития и автоматизации процессов в жилищно-коммунальной сфере.

Теперь жители могут быть уверены, что их права защищены на законодательном уровне, а информация о проверках приборов учета доступна в едином государственном реестре. Новый порядок обещает облегчить жизнь россиянам и повысить прозрачность в отношениях с коммунальными службами.

