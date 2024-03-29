Теперь запрещено: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет неприятный сюрприз уже с 1 апреля

Недавно была оглашена информация о старте новой программы помощи одиноким пожилым гражданам, которая в ближайшее время должна быть задействована. Эту новость обнародовала специалист по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Инициатива призвана оказать поддержку пожилым людям, которые проживают в одиночестве в своих собственных жилищах и постоянно нуждаются в дополнительной помощи, поскольку они часто остаются в изоляции от своих близких, родственников и друзей.

Особое внимание будет уделено периоду между концом зимы и началом весны, когда вероятность возникновения пожаров возрастает. Задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность проживания пожилых людей, и поэтому будет предоставлена бесплатная услуга установки пожарных датчиков в домах одиноких пенсионеров. Это предприятие поможет своевременно сигнализировать об опасности и предотвращать возгорания.

Подобные программы уже активны во многих уголках Российской Федерации и охватывают женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.

В рамках данной инициативы одиноким пожилым людям будет предоставлена возможность бесплатно установить два пожарных извещателя, например, в кухне и гостиной, чтобы обеспечить дополнительную защиту и безопасность проживания. Пользователи датчиков должны строго следовать инструкциям по эксплуатации, включая запрет на курение внутри жилища или использование открытого огня, поскольку датчики мгновенно реагируют на дым.