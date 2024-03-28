Новости России
· Артем Акчурин

Теперь запрещено: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет неприятный сюрприз уже с 1 апреля

Теперь запрещено: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет неприятный сюрприз уже с 1 апреля

kgd.ru

Подписаться в Telegram

В контексте программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, помимо установки пожарных датчиков, можно предложить расширение программы на оказание психологической поддержки.

Одинокие пожилые люди часто сталкиваются с чувством социальной изоляции, особенно в периоды праздников или зимней холодной погоды.

Добавление услуги психологической поддержки в рамках программы поможет предотвратить чувство одиночества, улучшить психологическое благополучие и повысить качество жизни участников. Проведение консультаций по телефону, организация чатов или групповых звонков для общения, а также предоставление информации о различных психологических ресурсах и возможностях социальной активизации могут быть включены в программу поддержки.

Этот подход не только увеличит эффективность и глубину помощи, но и позволит участникам почувствовать себя не одинокими.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

средства против клопов

Лонгриды

13 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Интересное в Казани

2 дня назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

затирка швов плитки цена за 1 м2 в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Казани

день назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанца закрыли на 9 лет за развратные действия с девочками в Калуге
Лонгриды
13 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

Новости Татарстана

4 часа назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане выросла популяция лесных животных

Новости Казани

7 часов назад

Владелец казанского бара судится с Госалкогольинспекцией РТ
Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.
Интересное в Казани
6 дней назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.