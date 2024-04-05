Теперь запрещено. Пенсионеров, которые дожили до 60 лет, ждет сюрприз с 6 апреля

Пенсионеры возрастом 60 лет и старше столкнулись с новым видом мошенничества, целящимся в их накопления.

Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, поделился советами, как не стать жертвой обмана, с PRIMPRESS.

В последнее время мошенники активизировались, выбрав новую схему обмана пожилых граждан, уже отмеченную в нескольких регионах России. Преступники, выдавая себя за банковских сотрудников, уговаривают пенсионеров перевести средства для «спасения» якобы «сгоревших» вкладов.

Жертвам предлагают снять все средства с их счетов и передать их так называемому «банковскому курьеру» для защиты. На самом деле эти деньги попадают в руки мошенников, и отследить их становится практически невозможно.

Ситуация усложняется тем, что такие преступления регистрируются по всей стране, делая важным для всех пенсионеров, особенно тех, кто старше 60 лет, быть настороже. В некоторых случаях бдительность банковских сотрудников помогает предотвратить потерю средств, но главная ответственность лежит на самих пожилых людях.

Чтобы обезопасить свои финансы, пенсионерам рекомендуется с 3 апреля соблюдать основные правила безопасности: избегать разговоров с неизвестными, которые предлагают финансовые операции, и никогда не соглашаться на предложения, связанные со снятием или переводом денег без надлежащей проверки.