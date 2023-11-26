Теперь запрещено категорически: в России вступило в законную силу правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Адвокат Максим Иванов распространил информацию среди граждан России об изменениях в законодательстве, касающихся проверки приборов учета в жилых помещениях, сообщает источник. Согласно новому закону, управляющие компании больше не имеют права требовать от собственников квартир предоставление документов, подтверждающих проведение проверки счетчиков. Вся необходимая информация о проверках приборов учета теперь доступна в единой базе данных Росреестра, и управляющие компании могут обратиться к ней для получения соответствующей информации.

Впрочем, многие управляющие компании до сих пор настаивают на предоставлении жильцами документов о проведенных проверках счетчиков, угрожая начислить плату за водоснабжение с повышенными тарифами в случае отсутствия этих документов.



Но такие действия со стороны коммунальных служб являются незаконными, в соответствии с решением верховного суда России. Информация о проведенных проверках хранится в специальных базах данных, и граждане больше не обязаны предоставлять документы управляющим компаниям для подтверждения проведенных проверок счетчиков, как объяснил юрист.